ЦИК отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о продаже земли

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 11 июня отказала в регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума о запрете распродажи сельскохозяйственной земли.

"Комиссия отказала в регистрации инициативной группы, документы которой поступили в Центральную избирательную комиссию 1 июня 2021 года", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Причиной отказа стали нарушения требований закона во время создания инициативной группы, отмечают в Комиссии.

"Комиссия проанализировала соблюдение требований закона при образовании инициативной группы и полученные документы. Также приняла во внимание информацию от представителей Центральной избирательной комиссии, которые присутствовали на собрании и в отчетах отметили нарушения требований закона при образовании инициативной группы. Эти факты получили подтверждение по результатам проверки Комиссией документов собрания. В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются", - указывается в сообщении.

Кроме того, в списки участников включены данные о 19 умерших лицах, напротив фамилий которых проставлены подписи. Из них 17 человек включены в списки членов инициативной группы.

"Поэтому данные о результатах голосования были искажены. В протоколе собрания граждан Украины о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе указано количество участников собрания – 11 873 человек. Учитывая, что в список участников собрания были включены 19 умерших, а также 47 человек были включены дважды, указанное количество участников собрания не соответствует фактическим результатам голосования", - подчеркивают в ЦИК.

Эти обстоятельства дали ЦИК основания для вывода о нарушении процедуры создания инициативной группы, что является основанием для отказа в ее регистрации в соответствии с первым абзацем ч. 1 ст. 31 закона Украины "О всеукраинском референдуме".

Комиссия также проанализировала вынесенный инициативной группой вопрос "Поддерживаете ли вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?" и большинством голосов пришла к выводу, что оно по сути совпадает с вопросом "Поддерживаете ли вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?", вынесенным на референдум другой инициативной группой, документы о регистрации которой поступили в ЦИК 5 мая 2021 года и уже зарегистрированы. Это в свою очередь является основанием для отказа в регистрации в соответствии с ч. 12 ст. 31 закона о референдуме.

Как сообщалось, пакет документов для регистрации инициативной группы подала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Состав инициативной группы и предложенный к вынесению на референдум вопрос были утверждены на инициативном собрании 22 мая.