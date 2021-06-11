Политика

23:43 11.06.2021

Угроза военной операции РФ против Украины остается - глава МИД

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Угроза военной операции РФ против Украины остается - глава МИД

Угроза военной операции России против Украины остается, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Угроза остается. Я хочу, чтобы все понимали. По нашим данным, никакого существенного отведения войск не происходит, и мы должны быть готовыми к любому сценарию. Тем более, что те учения "Запад", которые осуществляет Россия, там отрабатывается очень много именно наступательных элементов, это не оборонные учения. Это учения о том, как захватывать города, аэродромы, как осуществлять наступательную операцию", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
Он подчеркнул, что все силы РФ остаются вдоль границы.
"Отведение, которое там произошло, является очень символическим, и на самом деле десятки тысяч российских солдат все еще находятся вдоль украинской границы, в оккупированном Крыму, и их оружие также", - отметил министр.
Кулеба указал, что, по его оценке, то, что сейчас происходит, является пробой грунта с готовностью перейти к осуществлению военной операции.
"То нагнетание, которое осуществлялось Россией в течение недель, не только перекидывая войска, что можно делать всегда тихо и скрыто, но и нагнетая эту военную истерию и призывы разобраться, поставить на место Украину, и даже там говорили уничтожить Украину - это все то, что в классических военных правилах предшествует вооруженному конфликту. То есть шла подготовка своего населения, международного мнения к неизбежности войны, и никто не может гарантировать, что завтра снова тумблер не будет включен и снова все это не начнется", - пояснил Кулеба.

Теги: #операция #россия #украина
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