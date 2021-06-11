Политика

22:20 11.06.2021

Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

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Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении размера государственной соцпомощи детям с инвалидностью, которые пострадали от взрывоопасных предметов.
"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", - сообщает пресс-служба главы государства.
Связь между инвалидностью и получением травмы от взрывоопасных предметов утанавливают врачебно-консультативные комиссии медучреждений.
Отмечается, что по данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.
Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Теги: #инвалиды #зеленский #украина #закон
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