Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении размера государственной соцпомощи детям с инвалидностью, которые пострадали от взрывоопасных предметов.

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", - сообщает пресс-служба главы государства.

Связь между инвалидностью и получением травмы от взрывоопасных предметов утанавливают врачебно-консультативные комиссии медучреждений.

Отмечается, что по данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.