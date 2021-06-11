Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Обсуждается дата в конце июля", - рассказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что речь идет об официальном визите президента в США.

"Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий", - отметил министр.