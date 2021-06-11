Политика

22:15 11.06.2021

Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

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Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Обсуждается дата в конце июля", - рассказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".
Он подчеркнул, что речь идет об официальном визите президента в США.
"Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий", - отметил министр.

Теги: #сша #зеленский #украина #визит
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