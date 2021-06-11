Политика

16:34 11.06.2021

Украина может убедить сомневающихся членов НАТО в необходимости предоставления ей ПДЧ - Климпуш-Цинцадзе

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Украина может убедить сомневающихся членов НАТО в необходимости предоставления ей ПДЧ - Климпуш-Цинцадзе

Украина может убедить сомневающихся членов Североатлантического Альянса в необходимости предоставления ей плана действий относительно членства в НАТО, считает глава парламентского комитета по вопросам интеграции в Европейский Союз Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность").

"Мы можем действовать совместно с нашими партнерами внутри альянса, чтобы переубедить, возможно, несколько стран, которые сомневаются (в предоставлении Украине ПДЧ - ИФ) или в которых отдельные политические элиты сомневаются, в тех же Германии, Франции или даже в США. И тогда они все вместе смогут сесть за один стол и убедить друг друга в том, что позиция противодействия членства Украины в Альянсе или не предоставление Украине ПДЧ это не конструктивная вещь", - сказала Климпуш-Цинцадзе на 9-м Киевском форуме по безопасности для молодежи в пятницу.

Народный депутат отметила, что среди стран - членов НАТО есть те, которые находятся под влиянием Российской Федерации, а среди руководителей стран-членов Альянса - те, у которых проскакивают диктаторские нотки.

"И мы должны честно говорить о том, что у нас есть конкретные проблемы со странами, которые используют свои личные интересы, чтобы противостоять нашему членству в Альянсе. К сожалению, Венгрия ставит палки в колеса Украине в течении уже нескольких лет, используя свой интерес, якобы защиты национальных меньшинств. И нам сейчас говорят что мы, мол, никаким образом не можем это преодолеть. А я вам скажу, что можем преодолеть", - отметила народный депутат.

Климпуш-Цинцадзе высказала надежду, что в преддверии саммита НАТО украинские дипломаты "максимально работают" над тем, чтобы 14 июня в Брюсселе не было принято коммюнике, которое бы "откинуло нас аж к 2014 году".

Нардеп также не исключает, что в случае предоставление Украине ПДЧ в НАТО, Российская Федерация активизирует свои агрессивные действия.

"Очевидно, мы не лишены риска, что если будет принято решение о предоставлении нам ПДЧ, Российская Федерация решит идти, с дополнительным остервенением, с дополнительной силой, на нас расширенной масштабной войной", - подытожила глава комитета.

Теги: #климпуш_цинцадзе
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