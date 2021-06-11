Политика

15:16 11.06.2021

Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

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Глава МИД Польши назвал ошибкой то, что Украину не пригласили на саммит НАТО

Решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня было ошибкой, убежден министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Как хозяин саммита НАТО в Варшаве в 2016 году мы стремились к тому, чтобы Украина - жертва российской агрессии - была специальным гостем. На этот раз президент Украины приглашения не получил. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден (президент США Джозеф Байден – ИФ) пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным (президент РФ Владимир Путин – ИФ). Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не "спасением лица". Это еще одна ошибка", - сказал Рау в интервью Rzeczpospolita, опубликованном в пятницу.

Также министр указал, что в связи с завершением строительства "Северного потока 2" будет расти военная угроза для Украины, Польши и других стран НАТО из Центральной Европы.

"Тем временем я сейчас читаю сообщения агентства о том, что на этой неделе в Вашингтоне проходят переговоры между близкими соратниками канцлера Меркель и советниками президента Байдена по завершению проекта NS2. Эта формула американо-российско-германского диалога не может заменить переговоры между Америкой и союзниками по НАТО на восточном фланге, которые по-особенному ощутят на себе последствия этих решений. Ведь этот газопровод радикально укрепит общие интересы Германии и России и будет нести прямую угрозу миру в Европе. Военная угроза для Украины, а также Польши и других стран НАТО со стороны Центральной Европы будет возрастать", - сказал Рау.

 

Теги: #северный_поток_2 #польша #нато #мид
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