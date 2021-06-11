Политика

13:42 11.06.2021

В ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета Украины представлены все фракции Рады

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В ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета Украины представлены все фракции Рады

Во временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины представлены все фракции и группы парламента, сообщила глава ВСК, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Европейская солидарность" дала представителя в ВСК. Это Владимир Арьев. Теперь есть все фракции. Запускаем", - написала Безуглая в пятницу в Фейсбуке.

Как сообщалось, днем ранее определились со своими представителями в ВСК фракции "Голос" и "Батькивщина".

Украинский парламент 19 мая создал ВСК по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, однако оппозиционные фракции "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" не дали в нее своих представителей. В частности, "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на создании ВСК, которая должна расследовать исключительно "дело вагнеровцев".

Ранее Безуглая заявляла, что первым расследованием ВСК станет "дело вагнеровцев".

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".с

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК "Вагнера", в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В СБУ также опровергли свою причастность к истории.

Позже лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию бойцов, так называемой, частной военной компании "Вагнера" в бытность верховным главнокомандующим в 2018 году.

 

Теги: #безуглая #рада #вск #сувернитет
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