Политика

10:39 11.06.2021

За Зеленского головы голосовать 30,6% украинцев, за Порошенко 17,4% - социсследование КМИС

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За Зеленского головы голосовать 30,6% украинцев, за Порошенко 17,4% - социсследование КМИС

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они проходили в начале июня, собрав 30,6% голосов определившихся со своим выбором украинцев, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовало бы 17,4% определившихся респондентов, а за экс-премьера, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,7%. За лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 10,6% определившихся, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 8,1%.

За экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана проголосовали бы 5,8% определившихся, экс-нардепа Евгения Мураева – 5,5%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4%, лидера "Украинской перспективы" Александра Вилкула – 1,5%, лидера партии "Голос" Киру Рудик – 0,5%. Остальные кандидаты набрали бы меньше голосов, 3,2% (среди определившихся) вместе взятых.

Кроме того, 11,7% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 2,1% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,4% отказались отвечать.

В КМИС отмечают рост рейтинга Тимошенко на 0,8 процентных пункта, Бойко (на 1), Гройсмана, Мураева (по 0,5), Вилкула (0,3) и Рудик (0,4) за последние две недели с момента проведения последнего аналогичного социсследования 16-22 апреля. За это же время зафиксировано снижение рейтинга Зеленского на 0,8 процентных пункта, Порошенко (на 0,7) и Смешко (на 2,3).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #президент #кмис #опрос
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