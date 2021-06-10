Политика

23:51 10.06.2021

УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов

2 мин читать
УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предлагает лозунгам "Слава Украине" и "Героям Слава" предоставить статус официальных футбольных символов, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов: об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава". Об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей)", - написал Павелко на своей странице в фейсбуке вечером в четверг.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку УАФ и новый дизайн формы национальной сборной, а также за неравнодушие, за откровенные публичные позиции и такую искреннюю реакцию на текущие события.

"На самом деле, пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", - подчеркнул президент УАФ.

Павелко убежден, что "при любых, обстоятельств, лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику".

Ранее со ссылкой на агентство AFP сообщалось, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать "политический" слоган.

"УЕФА требует от Украины внести изменения в дизайн футболки на EURO-2020, чтобы убрать "политический" лозунг, вызвавший протесты в России", - сообщает France-Presse (AFP) в Twitter.

Как сообщалось, на новой форме национальной сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!".

Теги: #уефа #лозунги #форма #украина #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:10 10.06.2021
Услуга е-больничных будет работать в переходном режиме с июня по август

Услуга е-больничных будет работать в переходном режиме с июня по август

18:57 10.06.2021
Украина и Италия подписали межправсоглашение о полицейском сотрудничестве – МВД

Украина и Италия подписали межправсоглашение о полицейском сотрудничестве – МВД

18:19 10.06.2021
Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

17:40 10.06.2021
МВФ все еще ждет большего прогресса Украины на пути ко второму траншу stand-by - фонд

МВФ все еще ждет большего прогресса Украины на пути ко второму траншу stand-by - фонд

17:31 10.06.2021
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

16:50 10.06.2021
Особенности ставок на спорт онлайн - Беттинг

Особенности ставок на спорт онлайн - Беттинг

16:35 10.06.2021
Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

15:55 10.06.2021
Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу

Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу

15:29 10.06.2021
Украина и Италия намерены нарастить уровень торговли - Кулеба

Украина и Италия намерены нарастить уровень торговли - Кулеба

13:52 10.06.2021
Смотреть футбольные поединки на канале Футбол 1 онлайн в Украине

Смотреть футбольные поединки на канале Футбол 1 онлайн в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Десять депутатов "Голоса" не исключают возможности выйти из партии и фракции - нардеп Юрчишин

ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

Подоляк о стенограмме CNN : Ермаку удалось не позволить Джулиани втянуть Украину в теневую политику

Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях Киева как политическую коррупцию

ПОСЛЕДНЕЕ

США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

США готовы приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира

Порошенко раскритиковал использование вопроса пленных в политической борьбе

Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

Десять депутатов "Голоса" не исключают возможности выйти из партии и фракции - нардеп Юрчишин

Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено - Джапарова

Маас: Россия - сторона конфликта на Донбассе и должна использовать свое влияние для его завершения

Маас: мы договариваемся о встрече глав МИД в "Нормандском формате"

ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА