Политика

22:56 10.06.2021

США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

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США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

Администрация США намерена продолжать вводить санкции против "Северного потока 2", чтобы таким образом показать, что выступает против этого проекта, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы продолжим вводить ограничительные меры против физлиц и компаний, деятельность которых подпадает под подобные санкции. Таким образом мы продемонстрируем, что выступаем против этого газопровода", - сказал он на брифинге.

При этом Прайс подчеркнул, что США одновременно с этим будут вести переговоры с партнерами, чтобы "не дать России использовать энергоносители в качестве рычага давления" в Европе.

Теги: #сша #россия #газопровод #санкции
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