Политика

20:47 10.06.2021

Порошенко раскритиковал использование вопроса пленных в политической борьбе

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Порошенко раскритиковал использование вопроса пленных в политической борьбе

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко расценивает использование темы заложников и пленных для политических атак против оппонентов как пересечение "красных линий", сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".

"Абсолютное скотство - использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь", - сказал Порошенко в интервью журналисту Валерию Калнышу.

Он, в частности, возмутился "манипуляциями" в программе "Бигус" об освобождении майора Гречанова (позывной "Рахман"). "Я очень активно боролся именно за "Рахмана". Это могут подтвердить и члены моей команды, и волонтеры, и добровольцы, которые очень заботились об освобождении наших заложников. Я благодарю каждого", - сказал Порошенко.

По словам политика, вопрос заложников был для него принципиальным с самого начала президентской каденции. "На первом этапе, сейчас я уже могу это раскрыть, для освобождения заложников и обмена пленных использовались силы СБУ… Созванивались, обменивались - и это делалось в считанные дни после попадания в плен… Потом российская армия издала приказ - обмены запретить и сформировать "обменный фонд", - рассказал он.

После этого, по словам Порошенко, вопрос освобождения заложников был перенесен на международные переговорные площадки. Он рассказал о переговорах с Папой Франциском, с руководством США и тогда вице-президентом Джозефом Байденом, бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом. "Я обращался к Еврокомиссии, в Европарламент… Я обращался к президенту Турции Эрдогану", - рассказал политик.

По его словам, то, что вопросом освобождения заложников должен был заниматься народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, было предложено участниками "нормандского формата", что подтверждается стенограммами заседаний, и такие предложения прозвучали, в том числе от президента РФ Владимира Путина. "И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с чертом лысым говорить, для того чтобы вернуть людей домой. И мы вернули за первые полтора года моей каденции, по данным СБУ, 2 тыс 947 человек, по данным гуманитарных представителей за первые два года – 3 тыс 278", - сказал лидер "Европейской солидарности".

"Я горжусь тем, что мы вытащили почти 3300 украинцев. И мне очень грустно, что с апреля 2020 - уже более года - в Украину не вернулся ни один заложник. Более того, вы на сегодняшний день не услышите, что о политзаключенных, заложниках власть заботится, опекается их судьбами… Это скотство так относиться к людям, ничего не делать и пытаться выдернуть, чтобы таким образом пытаться дискредитировать и сеять "измену". Я думаю, что вы перешли "красную линию". Так нельзя делать", - резюмировал Порошенко.

Теги: #заложники #пленные #евросолидарность
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