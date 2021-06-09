Политика

20:46 09.06.2021

Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

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Никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет.

"Есть формальные ограничения, но каких-то гарантий невступления Украины в НАТО нет", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал Россия-1).

"Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит "нет"", - заявил президент РФ.

Путин не исключил, что заявления США о том, что президент Джо Байден не говорил в разговоре с президентом Украины о предоставлении Киеву плана действий по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров РФ и США.

"Может быть просто они ему (Зеленскому) сказали: "знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентом. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней", - сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Киев предлагал обсудить в ходе российско-украинского саммита вопросы международной безопасности, хотя стоило бы обсудить проблемы в двусторонних отношениях

"Дело в том, что, когда мы спросили на уровне администрации, о чем же предлагается поговорить (в ходе саммита), мы получили ответ. Вам покажется, может, это странным. Не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Но в целом предлагалось говорить о международной безопасности. Но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом ", - сказал президент РФ.

По словам Путина, "не очень понятно", что Киев вкладывает в понятие международной безопасности, которую следует обсудить с Россией.

Президент РФ назвал абсолютно неприемлемым и не соответствующим международному праву украинский законопроект о коренных народах. По словам Путина, законопроект о коренных народах стал мощным ударом по русским.

"Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии", - заявил Путин. При этом он задался вопросом о том, как быть людям "со смешанной кровью".

"Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми?... Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение, - сказал Путин.

Он напомнил, что, согласно переписи советского периода, речь идет о миллионах людей, которые писали себя русскими и проживали на этой территории.

Российский лидер считает, что международные организации не будут реагировать на украинский законопроект о коренных народах, поскольку Украину рассматривают все больше в мире как антипод России и предпочитают ее не задевать.

Теги: #россия #украина #путин
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