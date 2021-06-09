Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть усилено - Джапарова

Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть сохранено и усилено, подчеркивает заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Существует срочная необходимость усилить возможности Альянса на восточном фланге до уровня, сопоставимого с существующим на восточном фланге в Балтийском регионе. Постоянное присутствие НАТО в Черном море должно быть сохранено и усилено", - сказала Джапарова на панельной дискуссии "НАТО на передовой: почему Украина важна для евроатлантической безопасности?" в среду.

Замминистра отметила, что усиление и сохранение полноценного участия членов НАТО, которые не имеют выхода к Черному морю, в этом процессе было бы важной демонстрацией недопустимости действий России.

"В этом отношении я бы хотела подчеркнуть, что Украина готова поддержать морскую деятельность НАТО в регионе и продолжить практическую реализацию", - добавила Джапарова.