Политика

18:39 08.06.2021

Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

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Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом поднял вопрос необходимости пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам, сообщает пресс-служба главы Украинского государства во вторник.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты", - сказал Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что "время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом". Кроме того, по словам президента, продвижение Украины в НАТО является также возможностью достичь предпосылок для установки на Донбассе стабильного и прочного мира.

В пресс-службе отметили, что ситуация на Донбассе в ходе разговора лидеров двух стран обсуждалась очень подробно. Зеленский назвал причины периодической эскалации этого противостояния российской стороной и подробно проинформировал о реальном количестве российских войск, сконцентрированных у украинских границ, а также о тех, что были передислоцированы в места их постоянного расположения.

Особое внимание в разговоре лидеров было уделено вопросу финализации строительства газопровода "Северный поток – 2" по дну Балтийского моря. Как отмечается в сообщении, Зеленский подчеркнул, что этот проект не является вопросом экономики или бизнес-перспектив, как его определяет часть европейских политиков, а это исключительно геополитический инструмент России, который позволяет существенно расширить ее влияние в Европе.

Значительная часть разговора президентов была посвящена вопросу трансформации Украины, как государства, в прозрачную и конкурентную систему.

"Американская сторона понимает, что ликвидация деструктивного консенсуса между олигархами и политиками в Украине вызывает мощное сопротивление старых элит. Но поддержка Украины Америкой в этой работе будет максимальной", - сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, "содержательный разговор между лидерами Украины и США позволил детально скоординировать позиции двух государств и свидетельствует о близких и партнерских отношениях". "Проведение именно такой максимально конкретного и доверительного разговора накануне большого европейского турне президента США, включающий саммит НАТО и двусторонний саммит США - РФ, указывает на то, что Украина и президент Владимир Зеленский обеспечивают наших партнеров качественной экспертизой по современным вызовам и рисков для безопасности в регионе", - подытожил Ермак.

Теги: #зеленский #офис_президента #байден
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