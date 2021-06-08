Политика

18:15 08.06.2021

Необходимо показать людям, что успешное украинское государство возможно - лидер "УДАРа" Кличко на международной конференции

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Нужно показать людям, что успешное украинское государство возможно. Об этом Виталий Кличко заявил на международном мероприятии «Zero Corruption Conference». В своем выступлении лидер «УДАРа» также представил свое видение развития страны.

«Главная цель - вернуть доверие граждан. Показать, что успешное украинское государство возможно. Я имею в виду успешное государство для каждого гражданина, а не «успешное» государство для олигархов и элиты», - заявил Кличко.

Он отметил, что неверие граждан вредит Украине не меньше, чем экономический кризис.

«Коррупция порождает опасное явление - неверие людей. Сначала в отдельного чиновника, потом - во всю демократию. И что тогда делают украинцы? Массово выезжают за границу. Кризис доверия вредит Украине не меньше, чем экономический кризис», - пояснил политик.

Кличко считает, что в Украине есть два пути развития сейчас.

«30 лет Независимости Украины - хорошая возможность оглянуться и решить, как мы будем жить следующие 30 лет: в постсоветской стране, вечно ходит по кругу, или в сильной европейской стране? Где закон и справедливость. Где власть работает для человека, а не человек работает для власти. Где коррупция - невозможна. Именно за такое ​​украинское государство мы боремся», - подытожил лидер« УДАРа ».

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.

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Интерфакс-Украина
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