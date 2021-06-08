МИД Украины: Днепровская вода потечет в деоккупированный Крым

Позиция Украины остается неизменной: днепровская вода потечет в деоккупированный Крым, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должна полностью осознавать свою ответственность", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он указал, что невыполнение Россией своих международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы.

"Конечной целью усилий Украины должна стать полная деоккупация украинских территорий - как Крымского полуострова, так и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу" сказал, что Украина может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды во временно оккупированный Крым "только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России". "(...) например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях", - отметил Арестович.