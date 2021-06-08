Политика

13:23 08.06.2021

Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути - глава комитета Бундестага по внешней политике

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Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути - глава комитета Бундестага по внешней политике

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Берлине с главой комитета Бундестага по внешней политике Норбертом Реттгеном для обсуждения европейского будущего Украины.

"Европейское будущее Украины было в центре нашей дискуссии с Норбертом Реттгеном в Берлине сегодня. Отличная встреча. Приятно знать, что Украина остается в центре внимания повестки дня внешней политики Германии и Европы", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

В свою очередь Реттген заверил, что Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути.

"Это была большая честь и приятная встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня в Бундестаге! Германия и ЕС будут продолжать поддерживать Украину на ее демократическом и европейском пути. Право Украины на самоопределение должно уважаться всеми, в том числе и Россией", - отметил он в Twitter.

 

Теги: #кулеба #германия #мид
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