Политика

10:35 08.06.2021

Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях Киева как политическую коррупцию

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Кличко расценивает обыски на коммунальных предприятиях Киева как политическую коррупцию

Мэр Киева и глава Киевской городской администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях столицы политическим давлением и политической коррупцией.

"Мы всегда готовы сотрудничать с правоохранительными органами, всегда сотрудничаем абсолютно прозрачно и открыто предоставляем всю документацию. Но это можно назвать сотрудничеством? Похоже на манипуляцию. Это не сотрудничество. Я расцениваю это как политическое давление", - сказал Кличко на конференции "Democracy in action: Zero corruption conference" во вторник.

Он подчеркнул, что "решение собственных политических заданий под лозунгом борьбы с коррупцией - это является политической коррупцией".

"Что такое политическая коррупция? Когда в высших кабинетах власти делаются многочасовые совещания, где обсуждают, как атаковать того или иного мэра, - это является политической коррупцией. Когда глава Государственной фискальной службы, которая подлежит расформированию, обещают должность главы нового органа бюро по экономической безопасности в обмен на массовые обыски в органах местной власти, это является политической коррупцией. Когда вопреки закону, вопреки воле киевлян, вопреки Конституции, пытаются назначить другого главу КГГА - это также коррупция, нарушение закона", - отметил Кличко.

Он пояснил, что с 2015 года департамент внутреннего аудита и контроля сделал 385 проверок.

"Все материалы, которые мы собрали, были переданы правоохранительным органам. Чиновники, которые были с подозрением в коррупции, были уволены. Годами эти документы лежали у правоохранителей, и ничего не происходило, и вдруг внезапно о них вспомнили сейчас, вспомнили и пришли на коммунальное предприятие (что возмущает), по тем же самым делам, которые мы разоблачили и передали правоохранителям. По тем же самым делам, которые мы предоставили, нас обвиняют", - добавил мэр.

Также он сообщил, что благодаря системе Prozorro Киев сэкономил более 9 млрд грн.

"Один из ключевых предохранителей коррупции - прозрачность. Киев первым в Украине ввел систему Prozorro. 1800 структурных подразделений столичной власти осуществляют закупку исключительно через систему Prozorro, и за несколько лет мы сэкономили для бюджета нашей общины более 9 млрд грн. 4,5 млрд - только в прошлом году", - указал Кличко.

Теги: #киев #кличко #обыски
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