Политика

10:22 08.06.2021

"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий – опрос КМИС

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"Слуга народа", "Евросолидарность", "ОПЗЖ" и "Батькивщина" лидируют в рейтинге партий – опрос КМИС

Партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" имеют примерно одинаковую поддержку и лидировали бы на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 27 мая- 1 июня.

По данным исследования, сразу три партии имеют поддержку в пределах статистической погрешности, поэтому формально сложно однозначно определить, какая политическая сила возглавляет рейтинг. Так, три партии, которые имеют примерно одинаковую поддержку и лидируют на выборах.

Этими партиями являются "Слуга народа» (15,3% всех респондентов и 17,7% среди тех, кто определился), "Евросолидарность" (соответственно, 13,3% и 15,4%) и "ОПЗЖ" (12 8% и 14,7%). Приближена к лидерам партия "Батькивщина" с показателями 12,1% и 13,9%.

Кроме этих политических сил, набирают не менее 5% такие партии, как "Сила и честь" (соответственно, 6,9% и 8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1% и 5,8%) и Радикальная партия Ляшко (4,4% и 5%). Минимально отстают от проходного барьера партии "Наши" (4% и 4,6%) и "Партия Шария" (3,9% и 4,5%). Другие партии имеют низкую поддержку.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров) с квотным отбором опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #партии #кмис #опрос
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