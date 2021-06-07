Политика

23:10 07.06.2021

Координация позиций Байдена и Зеленского свидетельствует о стратегическом партнёрстве двух государств

1 мин читать
Координация позиций Байдена и Зеленского свидетельствует о стратегическом партнёрстве двух государств

Переговоры между Владимиром Зеленским и Джо Байденом накануне саммита лидеров США и России свидетельствует о том, что Украина является стратегическим партнером для США, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Проведение таких переговоров является важным для полного понимания позиций наших государств перед саммитом лидеров США и России, который готовится на 16 июня.  Особенно это важно в контексте сообщений о завершении строительства первой ветки "Северного потока-2", - цитирует Арахамию пресс-служба партии "Слуга народа".

Он заверил, что коммуникация между государствами есть на всех уровнях - правительственном, парламентском, на уровне Офиса президента и спецслужб. Но именно главы государств принимают ключевые решения.

"У Джо Байдена будет на саммите  встреча с Путиным даже без членов делегаций. Поэтому координация позиций наших президентов накануне этого является крайне важной. Также это свидетельствует о том, что наши государства являются стратегическими партнерами", - подчеркнул Арахамия.

Теги: #арахамия #сша #украина #партнерство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 07.06.2021
"Батькивщина" подаст в ГБР заявление в отношении препятствования представителями УГО работе судей КС

"Батькивщина" подаст в ГБР заявление в отношении препятствования представителями УГО работе судей КС

22:53 07.06.2021
В "Евросолидарности" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле

В "Евросолидарности" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле

22:43 07.06.2021
Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

22:32 07.06.2021
Зеленский и Байден провели предметные переговоры

Зеленский и Байден провели предметные переговоры

22:08 07.06.2021
Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

21:58 07.06.2021
В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

21:58 07.06.2021
В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

21:01 07.06.2021
МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

20:06 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

19:46 07.06.2021
Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Притула остается в политике, но покидает партию "Голос"

Верховный суд признал правомерным объявление Вирастюка победителем выборов на округе №87 - ЦИК

Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и представителей крупного бизнеса, что подтверждают их комментарии – руководство "Слуги народа"

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум – Зеленский

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" презентовала платформу для онлайн-коммуникаций депутатов всех уровней и партийцев

Руководителем партии "УДАР Виталия Кличко" в Житомирской области стал первый замглавы облсовета Дзюбенко

Порошенко: У "Евросолидарности" есть стратегия и план, как реализовать потенциал Украины

В "Голосе" ожидают письменное заявление Притулы о выходе из партии

Притула остается в политике, но покидает партию "Голос"

Вице-президент США Камала Харрис отправляется в первую зарубежную поездку

Порошенко поздравил украинских журналистов, имеющих независимый голос, и поблагодарил за работу для объединения нации

Джонсон намерен призвать лидеров G7 помочь вакцинировать всех людей в мире к концу 2022 года

Порошенко: первая важная победа Украины – освобождение в 2014 году Красного Лимана

Меркель надеется на конкретные результаты климатического саммита в Глазго в ноябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА