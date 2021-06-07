Координация позиций Байдена и Зеленского свидетельствует о стратегическом партнёрстве двух государств

Переговоры между Владимиром Зеленским и Джо Байденом накануне саммита лидеров США и России свидетельствует о том, что Украина является стратегическим партнером для США, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Проведение таких переговоров является важным для полного понимания позиций наших государств перед саммитом лидеров США и России, который готовится на 16 июня. Особенно это важно в контексте сообщений о завершении строительства первой ветки "Северного потока-2", - цитирует Арахамию пресс-служба партии "Слуга народа".

Он заверил, что коммуникация между государствами есть на всех уровнях - правительственном, парламентском, на уровне Офиса президента и спецслужб. Но именно главы государств принимают ключевые решения.

"У Джо Байдена будет на саммите встреча с Путиным даже без членов делегаций. Поэтому координация позиций наших президентов накануне этого является крайне важной. Также это свидетельствует о том, что наши государства являются стратегическими партнерами", - подчеркнул Арахамия.