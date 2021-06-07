Политика

22:53 07.06.2021

В "Евросолидарности" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле

1 мин читать
В "Евросолидарности" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле

В партии "Европейская солидарность" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле, сообщил лидер политсилы Петр Порошенко.

"Хорошая новость о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюдены. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - сказано в сообщении на официальной странице Порошенко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.

Порошенко пожелал успеха действующей власти, отметив, что в отношении украинских интересов в мире "Евросолидарность" готова выступать "одной национальной сборной, а не политическими оппонентами".

"Сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами", - подчеркнул политик.

Теги: #президенты #евросолидарность #приветствие #сша #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 07.06.2021
"Батькивщина" подаст в ГБР заявление в отношении препятствования представителями УГО работе судей КС

"Батькивщина" подаст в ГБР заявление в отношении препятствования представителями УГО работе судей КС

23:10 07.06.2021
Координация позиций Байдена и Зеленского свидетельствует о стратегическом партнёрстве двух государств

Координация позиций Байдена и Зеленского свидетельствует о стратегическом партнёрстве двух государств

22:43 07.06.2021
Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

22:32 07.06.2021
Зеленский и Байден провели предметные переговоры

Зеленский и Байден провели предметные переговоры

22:08 07.06.2021
Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

21:58 07.06.2021
В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

21:58 07.06.2021
В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

21:01 07.06.2021
МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

20:06 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

19:46 07.06.2021
Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Притула остается в политике, но покидает партию "Голос"

Верховный суд признал правомерным объявление Вирастюка победителем выборов на округе №87 - ЦИК

Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и представителей крупного бизнеса, что подтверждают их комментарии – руководство "Слуги народа"

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум – Зеленский

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" презентовала платформу для онлайн-коммуникаций депутатов всех уровней и партийцев

Руководителем партии "УДАР Виталия Кличко" в Житомирской области стал первый замглавы облсовета Дзюбенко

Порошенко: У "Евросолидарности" есть стратегия и план, как реализовать потенциал Украины

В "Голосе" ожидают письменное заявление Притулы о выходе из партии

Притула остается в политике, но покидает партию "Голос"

Вице-президент США Камала Харрис отправляется в первую зарубежную поездку

Порошенко поздравил украинских журналистов, имеющих независимый голос, и поблагодарил за работу для объединения нации

Джонсон намерен призвать лидеров G7 помочь вакцинировать всех людей в мире к концу 2022 года

Порошенко: первая важная победа Украины – освобождение в 2014 году Красного Лимана

Меркель надеется на конкретные результаты климатического саммита в Глазго в ноябре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА