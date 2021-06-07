В "Евросолидарности" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле

В партии "Европейская солидарность" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле, сообщил лидер политсилы Петр Порошенко.

"Хорошая новость о телефонном разговоре Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку. Формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюдены. И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - сказано в сообщении на официальной странице Порошенко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" как проукраинская демократическая оппозиция готова действовать единым фронтом в вопросах, касающихся европейской и евроатлантической интеграции, международной коалиции в поддержку Украины, безопасности и отпора российской агрессии.

Порошенко пожелал успеха действующей власти, отметив, что в отношении украинских интересов в мире "Евросолидарность" готова выступать "одной национальной сборной, а не политическими оппонентами".

"Сам лично делал все возможное, чтобы способствовать организации визита на высшем уровне, потому что это крайне необходимо для укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Об этом же на прошлой неделе говорил с американскими сенаторами", - подчеркнул политик.