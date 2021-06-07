Руководителем партии "УДАР Виталия Кличко" в Житомирской области стал первый замглавы облсовета Дзюбенко

Первый заместитель председателя облсовета Олег Дзюбенко возглавил партию «УДАР Виталия Кличко» в Житомирской области, его заместителем стал известный журналист Егор Чечеринда. Такое решение принято на общем собрании областной организации партии, сообщает Пресс-служба «УДАРа».

Как отметил новоизбранный глава «УДАРа» на Житомирщине Олег Дзюбенко, партия «УДАР» стала платформой объединения для защиты интересов украинцев.

«Мы откликнулись на призыв Виталия Кличко к местному самоуправлению, представителям общественного сектора, экспертам и всем неравнодушным гражданам консолидировать усилия в борьбе с вызовами, которые стоят перед Украиной. Перед нами – много задач. Мы должны сформировать мощную команду на Житомирщине, которая последовательно будет отстаивать интересы местного самоуправления, искать и предлагать эффективные способы решения проблем украинцев, прилагать максимум усилий для достижения европейских стандартов жизни в Украине», – сказал Олег Дзюбенко.

Он отметил, что «УДАР» является командой сильных людей, во главе которых стоит сильный лидер, команду партии объединяют идеи демократии, развития, защиты интересов граждан и справедливого общественного уклада.

«Убежден, что нас ждут новые свершения и победы, потому что мы – сила, сформированная на взаимном уважении друг к другу и ответственности за принимаемые решения. У нас есть сильный лидер, мы создаем сильную команду, мы видим Украину сильной. Украина будет сильной!», – резюмировал Олег Дзюбенко.

В течение месяца начнет работу открытый офис областной партийной организации по адресу г. Житомир, ул. Бассейная, 2а.