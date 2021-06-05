Меркель надеется на конкретные результаты климатического саммита в Глазго в ноябре

Международному саммиту по климату, который запланирован на ноябрь этого года в Глазго, нужно привести к реальному прогрессу в борьбе с экологическими проблемами, заявила субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Саммит "обязательно должен придать новый импульс конкретным мерам", приводят ее слова западные СМИ.

"Парижское соглашение (по климату - ИФ) показало нам путь к тому, как свести глобальное потепление к приемлемому уровню", - напомнила канцлер Германии.

По ее словам, до 1 млн видов на Земле грозит вымирание, и человечеству нужно остановить этот процесс. В то же время Меркель заявила, что "Европа уже прошла долгий путь", сославшись на озвученную ранее в ЕС задачу снизить к 2050 году до нуля объем углеродных выбросов. Однако, добавила канцлер, Берлин ставит перед собой еще более амбициозные цели.

На 1-12 ноября в Глазго запланирована 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней, как ожидается, примут участие 196 стран и ЕС а также представители бизнеса и эксперты. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.