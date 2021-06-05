Политика

21:17 05.06.2021

Меркель надеется на конкретные результаты климатического саммита в Глазго в ноябре

1 мин читать
Меркель надеется на конкретные результаты климатического саммита в Глазго в ноябре

Международному саммиту по климату, который запланирован на ноябрь этого года в Глазго, нужно привести к реальному прогрессу в борьбе с экологическими проблемами, заявила субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Саммит "обязательно должен придать новый импульс конкретным мерам", приводят ее слова западные СМИ.

"Парижское соглашение (по климату - ИФ) показало нам путь к тому, как свести глобальное потепление к приемлемому уровню", - напомнила канцлер Германии.

По ее словам, до 1 млн видов на Земле грозит вымирание, и человечеству нужно остановить этот процесс. В то же время Меркель заявила, что "Европа уже прошла долгий путь", сославшись на озвученную ранее в ЕС задачу снизить к 2050 году до нуля объем углеродных выбросов. Однако, добавила канцлер, Берлин ставит перед собой еще более амбициозные цели.

На 1-12 ноября в Глазго запланирована 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней, как ожидается, примут участие 196 стран и ЕС а также представители бизнеса и эксперты. СМИ указывают, что речь идет о самом масштабном подобном саммите с момента Конференции по климату в Париже 2015 года, результатом которой стала выработка Парижского соглашения по климату.

Теги: #климат #ожидания #саммит #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 04.06.2021
Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

03:41 03.06.2021
Эксперты правительств США и Германии обсудили "Северный поток 2"

Эксперты правительств США и Германии обсудили "Северный поток 2"

17:24 01.06.2021
Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

10:34 01.06.2021
Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

07:24 01.06.2021
Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

20:44 31.05.2021
Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

19:38 31.05.2021
Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

19:20 31.05.2021
Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

16:57 31.05.2021
Генсек НАТО: предстоящий саммит будет коротким, формата со странами-партнерами не будет

Генсек НАТО: предстоящий саммит будет коротким, формата со странами-партнерами не будет

05:02 30.05.2021
Евросоюз предлагает администрации Байдена сотрудничество в противодействии России – агентство

Евросоюз предлагает администрации Байдена сотрудничество в противодействии России – агентство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд признал правомерным объявление Вирастюка победителем выборов на округе №87 - ЦИК

Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и представителей крупного бизнеса, что подтверждают их комментарии – руководство "Слуги народа"

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум – Зеленский

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

ПОСЛЕДНЕЕ

Минск готов к диалогу с Украиной, но мяч на ее стороне

Большая палата Верховного суда подтвердила, что выборы на 87-м округе выиграл Вирастюк - нардеп Корниенко

Верховный суд признал правомерным объявление Вирастюка победителем выборов на округе №87 - ЦИК

Законопроект о деолигархизации "неудобен" для ряда политиков и представителей крупного бизнеса, что подтверждают их комментарии – руководство "Слуги народа"

Законопроект об олигархах ограничивает свободу слова, считает Гройсман

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум – Зеленский

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

Путин: европейские страны, отстаивающие "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы

Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах – политолог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА