Политика

19:54 05.06.2021

Минск готов к диалогу с Украиной, но мяч на ее стороне

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Минск готов к диалогу с Украиной, но мяч на ее стороне

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о готовности Минска вернуться к партнерскому диалогу с Украиной, однако подчеркнул, что сейчас это зависит от позиции Киева.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

Он отметил, что попытки белорусской стороны начать такой диалог пока не получили должного отклика Киева.

"Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты", - сказал премьер Беларуси.

Теги: #диалог #украина #беларусь #премьер
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