Большая палата Верховного суда подтвердила, что выборы на 87-м округе выиграл Вирастюк - нардеп Корниенко

Большая палата Верховного Суда в очередной раз подтвердила решение всех предыдущих судов и выводы Центральной избирательной комиссии о том, что досрочные выборы в парламент на 87-м избирательном округе на Ивано-Франковщине выиграл Василий Вирастюк, сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы изначально были уверены в честной победе Вирастюка, несмотря на то, что его основной конкурент на выборах прибегал к многочисленным нарушениям. Таким образом имеем следующую ситуацию: ЦИК дважды признала его победителем, суды это подтвердили, в конце свое слово сказали и судьи Верховного суда. Поэтому я призываю оппонентов, наконец, прекратить манипуляции и признать реальные результаты голосования избирателей. А нашему будущему коллеге Василию Вирастюку мы хотим сил и плодотворной работы в парламенте", - подчеркнул Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала победу Василия Вирастюка на довыборах в парламент на округе №87, прошедших 28 марта. 2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного Суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках, на которых по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

Верховный суд на заседании в воскресенье, 23 мая, отменил протокол Центральной избирательной комиссии Украины от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обжаловала решение Верховного суда, которым отменяется протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Вирастюка избранным депутатом.

5 июня Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол ЦИК о результатах выборов.