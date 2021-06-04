Политика

20:15 04.06.2021

Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум – Зеленский

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Вопрос о статусе олигархов может быть вынесен первым на всеукраинский референдум – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым вопросом, который будет вынесен на всеукраинский референдум, может стать вопрос о статусе олигархов.

"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами украинского парламента по этому закону - у меня будет один вопрос. Этот вопрос относительно статуса олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, уже последним", - заявил Зеленский в обращении после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 4 июня, которое транслировал телеканал "Украина 24".

По словам президента, "закон об олигархах стал главным вопросом не только заседания СНБО, но и прошедшей недели".

"Этот законопроект - только первый шаг. Это - создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию… Этот законопроект - первое решение за все 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И - да - этого больше не будет", - сказал Зеленский.

Глава государства также обратился к представителям крупного бизнеса.

"Как акулы бизнеса вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто - по правилам", - отметил президент.

"Вы можете их принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не "откаты", который финансирует благотворительные проекты, а не "группку" чиновников, депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так - милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, - окажется вне игры", - заявил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, "он не ожидал, что в Украине есть столько экспертов по деолигархизации".

"Если бы мы знали - пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в том числе самого высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов", - сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил критиков закона об олигархах. "Ваши замечания ценны: вы много лет работаете с олигархами или на олигархов, или под олигархами, а, следовательно, точно знаете все недостатки закона будучи, как говорится глубоко в материале", - подытожил президент.

 

Теги: #президент #референдум #олигархи
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