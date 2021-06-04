Политика

16:45 04.06.2021

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

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Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

Покупка угля и электроэнергии в России в 2014-2015 годах объяснялась энергетическим кризисом, однако причины, по которым Украина возобновила сотрудничество с агрессором, не понятны, считает пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь в России. Завозить из государственных шахт. Наше правительство и наше Минтопэнерго завозили уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию. Я думаю, пусть сейчас Зеленский объяснит, почему в 2020-2021 году на миллиард долларов он покупает электроэнергию и покупает уголь с оккупированных территорий и из России, тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине", - отметил Порошенко, сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Он напомнил, что в период президентской кампании действующий президент Украины Владимир Зеленский пользовался поддержкой на телеканалах, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

"Я не знаю, почему в 2021 году Зеленский поссорился с Медведчуком, но хочу отметить, что в 2019 году все каналы Медведчука - и "112", и "Ньюсван", и "ЗИК", который он купил позже, уже при Зеленском, и "1+1" очень живо и очень решительно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании. Он пользовался абсолютно безоговорочной поддержкой. Мы сейчас видим, что вместо того, чтобы бороться с Путиным, Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко. Господин Зеленский, мы остановили Путина в 2014-15 годах. Мы не боялись и не боимся Путина, ну а вас - тем более", - отметил Порошенко.

Теги: #зеленский #порошенко
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