Путин: европейские страны, отстаивающие "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы

Европейские страны, отстаивающие реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что проект "Северный поток-2" должен быть реализован, если новая администрация США планирует выстраивать дружеские отношения с Европой. "Наши партнеры борются за свои национальные интересы. Я думаю, что проект должен быть реализован, тем более, когда новая американская администрация говорит о том, что она хочет выстроить благообразные отношения со своими основными партнерами в Европе", - сказал Путин. "Как же можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать при этом на их интересы?", - удивился он.

"Это чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думает или считает, что это в обход каких-то других транзитеров, этот тезис не соответствует действительности, потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в Федеративную Республику Германия по количеству километров короче, хочу, чтобы еще раз услышали, короче, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию. Он короче и дешевле. Первое. Второе - здесь нет никаких политических страновых рисков, и не нужно пока платить рисков за транзит, он экономически более целесообразный, это значит, что конечный потребитель в Германии: и комбыт, граждане, экономика, - будут получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран. Он просто экономически целесообразнее", - пояснил он.

Президент РФ напомнил, что линейная часть "Северного потока-2" уже закончена. "В течение полутора-двух месяцев, двух, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка "Северного потока-2", - продолжил президент РФ.

Глава государства также отметил, что "Газпром" к поставкам газа по "Северному потоку-2" готов, все зависит от немецкого регулятора.