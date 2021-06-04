Политика

16:44 04.06.2021

Путин: европейские страны, отстаивающие "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы

2 мин читать
Путин: европейские страны, отстаивающие "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы

Европейские страны, отстаивающие реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он добавил, что проект "Северный поток-2" должен быть реализован, если новая администрация США планирует выстраивать дружеские отношения с Европой. "Наши партнеры борются за свои национальные интересы. Я думаю, что проект должен быть реализован, тем более, когда новая американская администрация говорит о том, что она хочет выстроить благообразные отношения со своими основными партнерами в Европе", - сказал Путин. "Как же можно выстраивать хорошие отношения с партнерами и плевать при этом на их интересы?", - удивился он.

"Это чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думает или считает, что это в обход каких-то других транзитеров, этот тезис не соответствует действительности, потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в Федеративную Республику Германия по количеству километров короче, хочу, чтобы еще раз услышали, короче, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию. Он короче и дешевле. Первое. Второе - здесь нет никаких политических страновых рисков, и не нужно пока платить рисков за транзит, он экономически более целесообразный, это значит, что конечный потребитель в Германии: и комбыт, граждане, экономика, - будут получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран. Он просто экономически целесообразнее", - пояснил он.

Президент РФ напомнил, что линейная часть "Северного потока-2" уже закончена. "В течение полутора-двух месяцев, двух, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка "Северного потока-2", - продолжил президент РФ.

Глава государства также отметил, что "Газпром" к поставкам газа по "Северному потоку-2" готов, все зависит от немецкого регулятора.

Теги: #северный_поток #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:36 04.06.2021
Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

12:51 04.06.2021
Песков: Россия пока не получала от Киева конкретных деловых предложений по повестке возможной встречи Путина с Зеленским

Песков: Россия пока не получала от Киева конкретных деловых предложений по повестке возможной встречи Путина с Зеленским

19:20 02.06.2021
Украине важна поддержка Конгресса США в вопросе остановки строительства "Северного потока-2" - Разумков

Украине важна поддержка Конгресса США в вопросе остановки строительства "Северного потока-2" - Разумков

19:14 02.06.2021
Волкер отрицает, что лоббирует интересы проекта "Северный поток-2"

Волкер отрицает, что лоббирует интересы проекта "Северный поток-2"

09:48 01.06.2021
Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

07:24 01.06.2021
Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

21:00 28.05.2021
"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

19:24 28.05.2021
Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

17:19 25.05.2021
Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

15:59 25.05.2021
Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах – политолог

У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска - Кулеба

ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах – политолог

У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска - Кулеба

В правительстве Венгрии заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским

ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Тихановская призвала Великобританию поднять на заседании G7 вопрос касательно освобождения белорусских журналистов

Законопроект о деолигархизации защитит общество от деструктивного влияния олигархов - Подоляк

Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для ТКГ – Подоляк

В "Слуге народа" готовы дать 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности

Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА