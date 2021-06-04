Политика

16:36 04.06.2021

Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

1 мин читать
Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

Президент Российской Федерации, говоря о перспективах транзита газа через Украину в рамках Петербургского международного экономического форума, сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти".

По его словам, Россия намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м.

При этом Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, "монополия плоха".

Глава государства также сообщил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.

Теги: #газ #транзит #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 04.06.2021
Путин: европейские страны, отстаивающие "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы

Путин: европейские страны, отстаивающие "Северный поток-2", ведут борьбу за свои коммерческие интересы

12:51 04.06.2021
Песков: Россия пока не получала от Киева конкретных деловых предложений по повестке возможной встречи Путина с Зеленским

Песков: Россия пока не получала от Киева конкретных деловых предложений по повестке возможной встречи Путина с Зеленским

19:24 28.05.2021
Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

Медведчук не является фигурой, способной влиять на переговоры Зеленского и Путина - советник руководителя ОП

10:23 28.05.2021
Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

10:43 27.05.2021
"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

16:54 26.05.2021
Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня, некоторые повысили месячный

Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня, некоторые повысили месячный

17:19 25.05.2021
Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

16:22 25.05.2021
Украинцам, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с целью транзита, необходимо заявить об этом во время погранконтроля и выехать в Украину наземным транспортом

Украинцам, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с целью транзита, необходимо заявить об этом во время погранконтроля и выехать в Украину наземным транспортом

15:59 25.05.2021
Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

15:56 24.05.2021
Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах – политолог

У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска - Кулеба

ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для ТКГ – Подоляк

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленскому стоит объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России - Порошенко

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах – политолог

У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска - Кулеба

В правительстве Венгрии заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским

ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

Тихановская призвала Великобританию поднять на заседании G7 вопрос касательно освобождения белорусских журналистов

Законопроект о деолигархизации защитит общество от деструктивного влияния олигархов - Подоляк

Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для ТКГ – Подоляк

В "Слуге народа" готовы дать 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности

Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА