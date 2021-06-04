Путин о перспективах транзита газа через Украину: мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти

Президент Российской Федерации, говоря о перспективах транзита газа через Украину в рамках Петербургского международного экономического форума, сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти".

По его словам, Россия намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м.

При этом Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, "монополия плоха".

Глава государства также сообщил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.