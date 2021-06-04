Политика

12:51 04.06.2021

Песков: Россия пока не получала от Киева конкретных деловых предложений по повестке возможной встречи Путина с Зеленским

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Песков: Россия пока не получала от Киева конкретных деловых предложений по повестке возможной встречи Путина с Зеленским

Никакой ясности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

О том, "будет ли какая-то ясность по встрече с Зеленским", журналисты спросили Пескова в ходе общения с ним в пятницу.

"Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии офиса президента мы пока не получили", - сказал Песков.

Он напомнил о заявлениях из кабинета Зеленского о намерении украинского президента обсудить Крым.

"Вот это было субстантивное предложение. Оно совсем не коррелируется с тем, что сказал наш президент", - заявил Песков, пояснив, что "как некая проблема" для Украины Крым "обсуждению не подлежит".

Теги: #зеленский #встреча #крым #песков #путин
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