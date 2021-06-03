Политика

17:15 03.06.2021

ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

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ЕС призвал РФ немедленно прекратить разжигание конфликта на Донбассе и заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины

В связи с проведением 2 июня Российской Федерацией неформальной встречи по формуле "Арриа" в ООН, Евросоюз выразил сожаление по поводу этой "преднамеренной попытки отвлечь внимание международного сообщества от дестабилизирующих усилий России, которые продолжаются с 2014-го года".

"Российская Федерация ответила на обоснованные стремления украинского народа неприемлемыми актами вооруженной агрессии, которые продолжают подрывать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. ЕС не признает, и не будет признавать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также продолжит усиливать твердую политику непризнания относительно этого нарушения международного права", - говорится в заявлении ЕС для прессы относительно встречи по формуле "Арриа", организованной РФ по "обстоятельствам Майдана и их последствиях на Донбассе".

ЕС указал, что РФ провела данную встречу, чтобы в очередной раз продвинуть ложный нарратив об Украине и событиях, произошедших в 2014-м году

В ЕС указали, что с тех пор как семь лет назад Россией был спровоцирован конфликт, ситуация с безопасностью на востоке Украины продолжает негативно отражаться на украинском гражданском населении, проживающем в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения.

В частности, в заявлении подчеркивается, что более 13 тыс. человек были убиты во время вооруженного конфликта на Донбассе, более 30 тыс. получили ранения. 3,4 млн человек продолжают нуждаться в гуманитарной помощи, более 1,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

"Несмотря на усилия Нормандского формата, ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы, а также Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, мы наблюдаем мало признаков прогресса. Недавнее беспрецедентное наращивание российских военных сил в Крыму и вдоль границ с Украиной, что произошло в апреле без надлежащего уведомления и сопровождалось агрессивной риторикой руководства России, противоречит международным обязательствам России, вытекающим, в частности, с Венского документа, усиливает напряженность и подрывает ситуацию с безопасностью", - указали в Евросоюзе.

Евросоюз в очередной раз подчеркнул, что в результате этого конфликта погибли граждане ЕС, когда был сбит рейс MH17. ЕС напомнил о резолюции Совета Безопасности ООН 2166, которая предусматривает, что ответственные за сбивание MH17 должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом.

"Российские указы, позволяющие упрощенную процедуру выдачи паспортов РФ украинским гражданам, противоречат духу и целям Минских договоренностей и являются еще одной атакой России на суверенитет Украины. Длительное закрытие 4 из 5 имеющихся, а также новых пунктов въезда-выезда на линии разграничения приводит к углублению разногласий между украинцами, проживающими на подконтрольной и на неподконтрольной Украине территориях. Мы ожидаем, что все стороны будут воздерживаться от действий, противоречащих Минским договоренностям. Россия должна не препятствовать полной реинтеграции неконтролируемых украинской властью территорий", - отметили в ЕС.

В заявлении подчеркивается, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы в очередной раз призываем РФ немедленно прекратить разжигание конфликта, которое она осуществляет через оказание финансовой и военной помощи вооруженным формированиям, которые она поддерживает. Мы призываем все стороны конструктивно работать в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, чтобы обеспечить полное выполнение Минских договоренностей и мирно урегулировать конфликт", - заявили в ЕС.

Заявление объявлено от имени Европейского Союза и стран-членов. Государства-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли, среди которых Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Молдова, Украина и Грузия присоединились к этому заявлению.

Теги: #рф #заявление #ес #донбасс
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