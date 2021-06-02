Политика

10:54 02.06.2021

В "Слуге народа" готовы дать 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности

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В "Слуге народа" готовы дать 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности

Фракция "Слуга народа" готова 200-ми голосами поддержать принятие проекта постановления с призывом к международным организациям признать режим Александра Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности, сообщил журналистам первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Как только он (проект постановления - ИФ) пройдет комитет, думаю, сразу же можно будет и в зал выносить. Я не говорю, что касательно этого (голосования за проект постановления - ИФ) есть решение фракции. Его, наверное, и не может быть по поводу этого вопроса, потому что оно очень идеологическое. То есть определенное количество депутатов не будет поддерживать. Но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это", - сказал Корниенко журналистам в среду.

Вместе с тем он подчеркнул, что речь идёт не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать "на проявления международного авиационного терроризма и вопросы, которые идут вразрез с соблюдением прав человека и правосудия".

"Сейчас продолжается дискуссия по поводу экономической реакции. Тут необходимо вести ее взвешено: есть группы товаров, которые импортозамещению не поддаются. Но есть и другие группы товаров, относительно которых есть окно возможностей, чтобы ввести сейчас квоты и ещё немного поддержать наших аграриев", - добавил замглавы фракции "Слуга народа".

Согласно календарному плану пятой сессии Рады, в повестке дня на 2 июня нет вопроса о рассмотрении проекта постановления №5560 о ситуации в Беларуси.

Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления (№5560) "Об обращении парламента к ООН, Европейским комиссии и парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу международной безопасности".

Депутаты предлагают обратиться к международному сообществу с призывом осудить действия белорусских властей в отношении принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича, признать режим Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу мировой безопасности, а также способствовать неотложному проведению расследования данного инцидента.

Украинские парламентарии намерены призвать международные организации выразить требования к власти Беларуси о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Протасевича и других политических заключенных.

Кроме того, проект постановления предусматривает призыв усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.

Инициаторами документа выступили около 30-ти народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Теги: #слуга_народа #беларусь
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