Политика

17:24 01.06.2021

Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

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Берлин не намерен поставлять Украине оружие - МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сказал, что Германия не собирается поставлять Украине оружие, а делает ставку на политический процесс урегулирования конфликта, в том числе в "нормандском формате".

"Конфликт может быть решен только политическим путем... Поставки оружия этому не помогают", - сказал во вторник Маас журналистам в Берлине.

По его словам, Германия не оспаривает права Украины на самооборону и Киев может полагаться на поддержку ФРГ в обеспечении территориальной целостности страны, но лишь в рамках политического процесса урегулирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодарен Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель за помощь и содействие Украине, отметив, что эта помощь может быть больше, в том числе оборонительным оружием.

Маас сказал, что с момента начала украинского конфликта Германия помогла Киеву на общую сумму около 2 млрд евро.

Теги: #оружие #хайко_маас #германия
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