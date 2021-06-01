Политика

12:21 01.06.2021

Подоляк: создание президентского университета повысит конкурентоспособность Украины на рынке образовательных услуг

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Подоляк: создание президентского университета повысит конкурентоспособность Украины на рынке образовательных услуг

Создание президентского университета повысит конкурентоспособность Украины на глобальном рынке образовательных услуг и поможет интегрироваться в мировые научные системы, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент предлагает инновационную модель университета … Идея - в резком повышении нашей конкурентоспособности на глобальном рынке образовательных услуг, большей адаптивности к современным образовательным технологиям и большей интегрированности в мировые научные системы", - сказал Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Подоляка, подход президента состоит в предложении попробовать организовать иной - инновационный способ учебно-исследовательского процесса, при этом не разрушая традиционную систему преподавания и обучения.

"Мотивация создания президентского университета абсолютно своевременна и очевидна … Мир слишком быстрый и слишком переменчивый с точки зрения коммуникаций, приоритетных технологий, типов конкуренции", - сказал он.

Как сообщалось, 31 мая, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука", Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности.

В Университете будет осуществляться подготовка специалистов по кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий. Обучение будет бесплатным.

Теги: #образование #подоляк
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