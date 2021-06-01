Политика

12:03 01.06.2021

Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским - заместитель руководителя ОП

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Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским - заместитель руководителя ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что будущий мэр Харькова должен после своего избрания проводить проукраинскую государственную политику.

"Заинтересованность Офиса президента в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации", - сказал Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Харьков, помимо того, что это крупный областной центр, не стоит забывать, что там есть граница с Российской Федерацией и в непосредственной близости - зона конфликта", - добавил он.

Кроме того, по словам замруководителя Офиса главы государства, будущий мэр должен заниматься развитием города.

Он также поделился своим мнением относительно того, что успешными мэрами являются те, кто занимаются проблемами своих регионов, а не политикой. "Мэры - это не про политику. Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть у себя в городах, их и переизбирают", - подытожил Тимошенко.

Теги: #мэр #тимошенко #зарьков
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