Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко не видит оснований для досрочных президентских выборов.

"Президент избран. Конечно, решения принимать ему. Я не вижу никаких оснований… Избранным президентом всегда будет кто-то недоволен. Это политика. Давайте посмотрим на рейтинг доверия", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что рейтинг президента достаточно высок и с технологической точки зрения выиграть выборы было бы достаточно просто, Тимошенко сказал: "Не вижу каких-либо оснований, но решение, конечно, принимать президенту".