Политика

11:09 01.06.2021

Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

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Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает, что ситуация вокруг киевской городской власти накалилась до предела, но при этом она не является конфликтом между Офисом президента с городским головой Виталием Кличко.

"Это конфликт Кличко, фактически, с самим собой и горожанами. Инфраструктура не развивается, кроме планов по застройке жилья, которые были привязаны к генплану и перевыполняются. В то же время планы по развитию инфраструктуры, развязок дорог, метро, мостов и т.д. не выполняются даже на 50%", - сказал Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, "с учетом бюджета Киева можно было бы ускорить рост и развитие инфраструктуры". "Все, что когда-то строилось, как бы это странно ни звучало, строилось при Александре Попове (глава Киевской горадминистрации с 2010 по 2014 гг. – ИФ). Ни одной развязки, ни одной станции метро. Сейчас же строятся только парки, ставятся фонтаны, стелется газон. Это очень хорошо, но у Киева есть другие проблемы - это трафик, который действительно вырос, люди стоят в пробках, метро не развивается. Так не может быть", - считает Тимошенко.

"Выхода два: либо киевская власть поймет, что нужно этим заниматься, либо… Мэр – это избираемая должность, это неоспоримый факт, но по главе Киевской горадминистрации будут другие выводы. Однако решать это президенту. Есть разные варианты, в том числе и принятие законопроекта "О столице", и правок к действующему закону(…)", - сказал замглавы ОП.

При этом Тимошенко признал, что на выборах городского головы у Кличко не было реальных конкурентов. "А есть альтернатива? Мы пытались создать ему альтернативу. Наверное, нужно немного больше времени", - отметил он.

"К нему лично как к персоне и легенде Украины нет никаких вопросов. Но если ты – мэр, ты должен набрать такую команду, при которой будешь действительно легендой, тебя буду любить, знать, уважать и писать о тебе в учебниках истории. А если ты не можешь набрать хорошую команду, к сожалению, значит, это проблема самого Кличко", - сказал замглавы Офиса президента.

Теги: #киев #тимошенко #кличко
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