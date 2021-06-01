Политика

10:34 01.06.2021

Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

3 мин читать
Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Германии и ее канцлеру Ангеле Меркель за помощь и содействие Украине, при этом отмечает, что эта помощь может быть больше, и это также в интересах самой Германии.

"Ангела Меркель многое сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают - я не знаю", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.

Он также отметил, что внешнеполитический советник канцлера Германии прямо не смог ответить на вопрос о признании РФ стороной конфликта на Донбассе. "Они не смогли прямо ответить на этот вопрос. Я считаю, что это проблема. Я не могу быть дипломатичным в этих вопросах, потому что семь лет идет война, убивают людей. И у нас нет времени постоянно бегать по кругу", - сказал глава государства.

Комментируя решение правительства Германии отвергнуть инициативу лидера немецкой партии "Зеленых" Роберта Габека помочь Украине оборонительным оружием, президент Украины сказал, что благодарен Габеру за эту его инициативу, подчеркнув, что "не просил его это делать".

"Впервые я встречался с ним два года назад, когда у меня был официальный визит в Германию… Я понимаю его, и я хочу, чтобы он понял меня, понял ситуацию в Украине, ситуацию с Россией и то, что мы непосредственно знаем, что россияне и Кремль - это не одно и то же, потому что многие россияне поддерживают Украину. Мы не ненавидим русских… И он понял меня, он понял, что "Северный поток – 2" - это просто оружие, не экономическая, а политическое оружие, очень мощное… Он точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может - у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера", - сказал глава государства.

Также, по его словам, у Германии есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника, она является одной из передовых стран в автомобилестроении. "А еще у Германии есть геополитическое оружие, и это как раз вопрос о Евросоюзе. Если мы возвращаемся к НАТО - это одна из стран, которая имеет решающее слово в этом направлении. И третий вопрос – "Северный поток-2", в котором у Германии также решающее слово. Потому что иногда можно сделать нечто гораздо большее, и это - в руках Германии", - резюмировал Зеленский.

Теги: #зеленский #меркель #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 01.06.2021
Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

10:20 01.06.2021
Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

10:16 01.06.2021
После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

10:13 01.06.2021
Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

09:48 01.06.2021
Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

09:36 01.06.2021
Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

07:24 01.06.2021
Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока 2"

20:44 31.05.2021
Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

19:38 31.05.2021
Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

19:20 31.05.2021
Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

"Голос" планирует провести съезд в июле – Рудик

Монобольшиству может не хватить голосов за президентский законопроект о деолигархизации – нардеп Рудик

В Раде могут создать ВСК для расследования деятельности Степанова – нардеп Рудик

Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

США восстановят санкции против ряда белорусских предприятий в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

Байден обещает затронуть на саммите в Женеве тему нарушений прав человека

Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА