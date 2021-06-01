В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

В Украине в ближайшее время будет создан Конгресс региональных властей, сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Он начинает свою работу на текущей неделе – в Хмельницком с заседания Палаты местных властей, где будет присутствовать президент. Там же будут избраны члены президиума Конгресса", - сказал он.

По словам Тимошенко, Конгресс будет состоять из 2-х палат. "Первая – местные власти, главы ОТГ, райсоветы. Вторая – главы обладминистраций и советов. В Офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса. И это будет не "пустой" орган", - подчеркнул он.

В президиум Конгресса, по словам замглавы Офиса президента, будут входить по три представителя из палат, министры и руководство Офиса, включая президента.

"У большинства представителей на местах есть вопросы, с которыми им нужно "достучаться" до Кабинета министров в решении того или иного вопроса своего региона, а в Офисе президента есть такая возможность, мы в этом будем им помогать. Это нужно для постоянного диалога с региональными властями", - сказал Тимошенко.