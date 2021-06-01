Политика

09:48 01.06.2021

Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

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Зеленский предложил создание нового формата переговоров, который бы включал Донбасс, Крым и "Северный поток – 2"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране, о чем он сообщил в интервью немецкой газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Согласно его предложению, в новый формат должны войти вопросы не только урегулирования ситуации на Донбассе, но также и возвращение временно оккупированного Крыма под контроль Украины и строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам президента Украины, такой формат можно было бы объединить с нормандским.

"Там (в нормандском формате - ИФ.) нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 27 апреля глава государства уже предлагал создание нового формата переговоров, расширив его за счет привлечения представителей США, Канады и Великобритании.

Перевод интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung обнародован на сайте президента Украины.

Теги: #переговоры #донбасс #крым #северный_поток #зеленский
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