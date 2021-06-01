Политика

09:36 01.06.2021

Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

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Зеленский назначил экс-посла Украины в Турции Сибигу замглавы ОП по вопросам внешней политики

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу заместителем руководителя Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.

"На должность заместителя руководителя Офиса главы государства назначен опытный дипломат Андрей Сибига. Он сосредоточится на широком спектре вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства", - сообщается на сайте главы государства во вторник.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами в международных отношениях.

"Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено президентом Владимиром Зеленским", - сказал он.

Как сообщалось, Зеленский уволил Сибигу с должности посла Украины в Турции указом от 19 мая 2021 года.

Сибига, 1975 г.р., начал дипломатическую карьеру в МИД в 1997 году. Работал в посольстве Украины в Польше, был назначен послом Украины в Турции 23 августа 2016 года.

Теги: #зеленский #офис_президента #кадры #укаб
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