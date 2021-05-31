Политика

20:44 31.05.2021

Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

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Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита

Франция и Германия подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита, говорится в совместной немецко-французской декларации.

"В свете недавней напряженности мы подчеркиваем важность выполнения Минских договоренностей и выводов Парижского саммита в декабре 2019 года для жизнеспособного урегулирования конфликта на востоке Украины, мы привержены достижению этой цели в Нормандском формате, и мы ценим различные действия ОБСЕ на местах", - говорится в тексте немецко-французской декларации, который был распространен Федеральным правительством Германии в понедельник.

Также отмечается, что нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на отношениях стран и требуют решительных действий.

"Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочного участия в областях, представляющих общий интерес", - указывается в пресс-релизе.

Теги: #декларация #франция #германия
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