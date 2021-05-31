Политика

19:48 31.05.2021

"Голос" планирует провести съезд в июле – Рудик

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"Голос" планирует провести съезд в июле – Рудик

Политическая партия "Голос" планирует в июле текущего года провести съезд, сообщила лидер политсилы, народный депутат Кира Рудик.

"Наша партия работает по внутренним правилам, которые предусмотрены уставом. Последний раз мы проводили съезд в январе, и тогда договорились, что следующий состоится в июле", – сказала Рудик в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она также проинформировала, что к съезду партия планирует наработать обновленный вариант своего устава. "Мы договорились, что перед съездом будем работать над модернизацией устава партии. С января по апрель мы собирали всех партийцев предложения, дальше их обрабатывает уставная комиссия. Таких предложений поступило не так много – примерно пять пакетов", – уточнила лидер "Голоса".

В то же время, со слов Рудик, нет ни одного предложения от Сергея Притулы, который недавно заявил о намерении возглавить партию "Голос".


Полная версия интервью с лидером политической партии "Голос", народным депутатом Кирой Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

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