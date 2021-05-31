Политика

19:34 31.05.2021

Монобольшиству может не хватить голосов за президентский законопроект о деолигархизации – нардеп Рудик

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Монобольшиству может не хватить голосов за президентский законопроект о деолигархизации – нардеп Рудик

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик считает, что Верховная Рада может не поддержать президентский законопроект о деолигархизации.

"Не думаю, что у них (у фракции "Слуга народа" – ИФ) будут голоса за это. Заявление президента о деолигархизации и наработки определенного закона – еще одна из попыток решить сложную проблему очень простым способом. Это то же самое, что и прекратить стрелять, чтобы закончить войну", – сказала Рудик в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее мнению, "борьба с олигархами" предусматривает, прежде всего, внесение изменений в налоговое законодательство, законы о СМИ, о деятельности Антимонопольного комитета, а также проведение судебной и правоохранительной реформ.

Вместе с тем парламентарий не исключает, что этот законопроект "рассыплется" еще на этапе его написания, поскольку "некоторые нормы действительно противоречивы и не пройдут сначала парламент, а затем – и Конституционный суд".

При этом на вопрос, голова ли фракция "Голос" поддержать данную инициативу главы государства при голосовании в Верховной Раде, Рудик ответила, что их политсила намерена прежде изучить финальную версию законопроекта, но "даже то, что мы уже знаем, считаем бессмысленным, что не будет результата".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая проинформировал, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже почти завершена.


Полная версия интервью с Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #законопроект #деолигархизация
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