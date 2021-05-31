Политика

19:20 31.05.2021

Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

1 мин читать
Ситуация в Беларуси не скажется на украинском урегулировании – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Тем не менее, отметила она, "нормандский формат" должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.

Теги: #украина #меркель #беларусь #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:46 31.05.2021
Макрон не видит реальных альтернатив "нормандскому формату"

Макрон не видит реальных альтернатив "нормандскому формату"

19:38 31.05.2021
Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

15:39 31.05.2021
Зеленский утвердил состав делегации на спецсессию Генассамблеи ООН против коррупции

Зеленский утвердил состав делегации на спецсессию Генассамблеи ООН против коррупции

11:48 31.05.2021
Рада должна призывать президента и СНБО определить список санкций против представителей режима Лукашенко в Беларуси - вице-спикер Кондратюк

Рада должна призывать президента и СНБО определить список санкций против представителей режима Лукашенко в Беларуси - вице-спикер Кондратюк

09:12 31.05.2021
США восстановят санкции против ряда белорусских предприятий в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

США восстановят санкции против ряда белорусских предприятий в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

08:47 31.05.2021
6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

08:18 31.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

08:03 31.05.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, бойцы ВСУ не пострадали

06:48 31.05.2021
Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

Прикарпатские правоохранители задержали жителя Букачевской тергромады во время сбыта марихуаны - полиция

05:42 31.05.2021
Беларусь благодарна Турции за позицию по заявлению НАТО об инциденте с рейсом Ryanair

Беларусь благодарна Турции за позицию по заявлению НАТО об инциденте с рейсом Ryanair

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Голос" планирует провести съезд в июле – Рудик

Монобольшиству может не хватить голосов за президентский законопроект о деолигархизации – нардеп Рудик

В Раде могут создать ВСК для расследования деятельности Степанова – нардеп Рудик

Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" планирует провести съезд в июле – Рудик

Монобольшиству может не хватить голосов за президентский законопроект о деолигархизации – нардеп Рудик

В Раде могут создать ВСК для расследования деятельности Степанова – нардеп Рудик

Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

Байден обещает затронуть на саммите в Женеве тему нарушений прав человека

Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

Порошенко призывает страны Запада усиливать санкции против РФ

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

Колесников: в мире нет юридического термина "олигарх", его придумали журналисты

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА