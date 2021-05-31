Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

Украинские власти должны разработать реалистичный план вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 и в течение лета подготовить страну к третьей волне пандемии, считает лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

"Надо разработать реалистичный план вакцинации с четким пониманием того, какая область, когда и что получит, какие вакцины и когда зайдут в Украину, сколько людей и по какому принципу будет вакцинировано, сколько людей получат вторую дозу вакцины, и каким образом будут распределяться остатки. И тогда будет понятно, с чем мы придем осенью", – сказала Рудик в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Пока такого плана нет. Мы ждем разработки такого плана от нового министра здравоохранения (Виктора Ляшко – ИФ) как можно быстрее", - добавила парламентарий.

Она подчеркнула, что "самое важное – это обеспечить проведение вакцинации, чтобы осенью мы были более подготовленными к следующей волне ковида".

Вместе с тем, по мнению Рудик, необходимо в течение трех месяцев сделать аудит украинских больниц на предмет обеспечения кислородом. "У "Голоса" есть законопроект о кислородных станциях (№5460), который мы уже внесли и сейчас работаем над тем, чтобы он был принят. Он касается дополнительного выделения 800 млн грн на то, чтобы закупить кислородные станции. Тогда у нас будет больше шансов пройти следующую волну эпидемии с наименьшими потерями", – она.

Нардеп считает, что этот законопроект необходимо как можно скорее ввести в действие, чтобы к осени кислородные станции были закуплены для больниц, а проблема с кислородом перестала быть критической для Украины.



Полная версия интервью с Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина".