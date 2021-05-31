Политика

09:12 31.05.2021

США восстановят санкции против ряда белорусских предприятий в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

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США восстановят санкции против ряда белорусских предприятий в связи с инцидентом с самолетом Ryanair

США введут санкции против девяти предприятий Беларуси, Вашингтон в координации с ЕС и другими партнерами также разработает целевые санкции в отношении представителей власти этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий Министерства финансов", - отметила Псаки, слова которой приводятся в сообщении на сайте Белого дома.

"В результате этой меры гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или их интересами в собственности", - пояснила она.

В то же время, как сообщалось, в апреле Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии.

В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".

OFAC сообщил, что лицензия, отменившая санкции против этих предприятий в 2006 году, аннулируется, американским юридическим и физическим лицам предписано за 45 дней свернуть все операции с этими белорусскими контрагентами.

Как сообщила Псаки, США также присоединились к осуждению действий Беларуси международными организациями на фоне "нарастающей волны репрессий режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и правам человека".

В этой связи Соединенные Штаты "в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками" разрабатывают целевые санкции против "ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая".

Она отметила, что Министерство финансов готовит для президента новый исполнительный указ, "который предоставит Соединенным Штатам расширенные полномочия для введения санкций в отношении членов режима Лукашенко. По этому вопросу с американский Минюст и ФБР "тесно сотрудничают с европейскими коллегами".

Кроме этого, отметила пресс-секретарь, Госдеп выпустил предупреждение о нежелательности посещения Беларуси гражданами США, Федеральное управление гражданской авиации распространило уведомление, предупреждающее американских воздушных перевозчиков о необходимости проявлять крайнюю осторожность при полетах в воздушном пространстве Беларуси, будет приостановлено Соглашение о воздушном сообщении между США и этой республикой.

По ее словам, эти меры принимаются с тем, чтобы "привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Беларуси".

"Мы призываем Лукашенко провести заслуживающее доверия международное расследование событий 23 мая, немедленно освободить всех политических заключенных и вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и наблюдением ОБСЕ", - подчеркнула Псаки.

Теги: #сша #санкции #беларусь
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