Политика

20:14 30.05.2021

Байден обещает затронуть на саммите в Женеве тему нарушений прав человека

1 мин читать
Байден обещает затронуть на саммите в Женеве тему нарушений прав человека

Президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека.

"Через пару недель в Женеве я встречусь с президентом Путиным. Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека", - сказал он в воскресенье в ходе выступления в Делавэре.

Байден отметил, что обсуждал тему правозащиты и во время недавнего разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщалось, встреча Путина и Байдена запланирована в Женеве на 16 июня.

Теги: #сша #правозащита #россия #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:16 30.05.2021
Американские дипломаты приветствуют сотрудничество "Укравтодора" и Bechtel Corporation в ходе строительства Киевской обходной дороги

Американские дипломаты приветствуют сотрудничество "Укравтодора" и Bechtel Corporation в ходе строительства Киевской обходной дороги

05:02 30.05.2021
Евросоюз предлагает администрации Байдена сотрудничество в противодействии России – агентство

Евросоюз предлагает администрации Байдена сотрудничество в противодействии России – агентство

21:28 29.05.2021
Путин и Лукашенко обсудили получение Беларусью второго транша российского госкредита в размере в $500 млн - Песков

Путин и Лукашенко обсудили получение Беларусью второго транша российского госкредита в размере в $500 млн - Песков

07:22 29.05.2021
США и Индия едины в борьбе с COVID-19, проблемами, связанными с изменением климатом

США и Индия едины в борьбе с COVID-19, проблемами, связанными с изменением климатом

03:36 29.05.2021
США и Британия призвали ВОЗ снова отправиться в КНР искать источник COVID-19

США и Британия призвали ВОЗ снова отправиться в КНР искать источник COVID-19

23:44 28.05.2021
Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

Администрация Байдена запросила более $58 млрд на нужды госдепа, в том числе $255 млн для помощи Украине

22:25 28.05.2021
Администрация Байдена предлагает выделить $750 млн для ликвидации уязвимостей, выявленных хакерской атакой на SolarWinds

Администрация Байдена предлагает выделить $750 млн для ликвидации уязвимостей, выявленных хакерской атакой на SolarWinds

21:59 28.05.2021
Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год с расходами в размере $6 трлн

Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год с расходами в размере $6 трлн

21:00 28.05.2021
"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

18:08 28.05.2021
Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Украину на следующей неделе – посольство

Двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Украину на следующей неделе – посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Зеленский и президент Еврокомиссии обсудили активизацию усилий по поставке в Украину вакцин от COVID-19 и сотрудничество в формате "Крымской платформы"

Притеснения местного самоуправления в Киеве не пойдут на пользу ни столице, ни всей Украине - Кличко

Нардеп от "Голоса" Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

Порошенко призывает страны Запада усиливать санкции против РФ

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

Колесников: в мире нет юридического термина "олигарх", его придумали журналисты

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Вопрос возрождения промышленности на Донбассе можно решить за несколько лет – Колесников

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Штайнмайер вновь намерен баллотироваться в президенты ФРГ

Словакия и Украина работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Киева – премьер Хегер

В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА