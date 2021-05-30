Политика

18:21 30.05.2021

Порошенко призывает страны Запада усиливать санкции против РФ

2 мин читать
Порошенко призывает страны Запада усиливать санкции против РФ

Украина делает всё возможное для своей защиты от российской агрессии, однако для этого ей нужна коллективная поддержка стран Запада, считает пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Пётр Порошенко.

В своём интервью французской газете "Le Figaro", которое цитирует пресс-служба "Евросолидарности" в воскресенье, Порошенко отметил, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы международные санкции против РФ, в частности, введение эмбарго против российского газа и нефти, замораживание российских активов, а также отключение России от платежной системы Swift.

"Мы нуждаемся в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия. Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно строгости цены, которую он заплатит, если продолжит агрессию", - добавил пятый президент.

Он отметил, что Запад должен сделать всё возможное для того, чтобы помешать строительству российского газопровода "Северный поток-2".

"Иначе это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, - это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдат", - уточнил Порошенко.

Он также рассказал об эффективном способе прекращения конфликта на востоке Украины.

"Войну надо прекратить. Для этого существует только один инструмент: развертывание миссии "голубых касок" под мандатом Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что главной ошибкой президента Зеленского является надежда на то, что он сможет заключить мир с Владимиром Путиным.

"Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200 тысяч российских паспортов населению в оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса", - резюмировал Порошенко.

Теги: #порошенко #санкции #агрессия_рф #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 29.05.2021
Порошенко: Украина имеет право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

Порошенко: Украина имеет право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН

14:14 29.05.2021
На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

00:02 29.05.2021
СНБО рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, только после представления от премьер-министра – Данилов

СНБО рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, только после представления от премьер-министра – Данилов

21:00 28.05.2021
"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с проекта Nord Stream-2

18:30 28.05.2021
МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

МИД Украины передало СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

15:36 28.05.2021
Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

Украина была участницей саммитов НАТО с 2014 года, но уже два года нас не приглашают – Порошенко

17:32 27.05.2021
Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за распространение призывов к разжиганию войны

14:17 27.05.2021
СБУ не вручило опубликованную повестку Порошенко, а указанный в ней телефон не работает – адвокат

СБУ не вручило опубликованную повестку Порошенко, а указанный в ней телефон не работает – адвокат

13:50 27.05.2021
Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

Порошенко не явился на допрос по "делу Козака-Медведчука", его вызывают повторно – СБУ

18:39 26.05.2021
Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информкампании против пятого президента Украины

Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информкампании против пятого президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Зеленский и президент Еврокомиссии обсудили активизацию усилий по поставке в Украину вакцин от COVID-19 и сотрудничество в формате "Крымской платформы"

Притеснения местного самоуправления в Киеве не пойдут на пользу ни столице, ни всей Украине - Кличко

Нардеп от "Голоса" Василенко возглавила Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидером новой партии "Украина - наш дом" избран Борис Колесников

В Украине создается социал-консервативная партия – Колесников

Колесников: в мире нет юридического термина "олигарх", его придумали журналисты

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Вопрос возрождения промышленности на Донбассе можно решить за несколько лет – Колесников

Колесников: особый статус надо предоставлять всем регионам Украины, а не только Донбассу

Штайнмайер вновь намерен баллотироваться в президенты ФРГ

Словакия и Украина работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Киева – премьер Хегер

В ОБСЕ призвали власти Беларуси немедленно освободить журналиста Протасевича

Кулеба: сближение Беларуси с Россией угрожает нацбезопасности Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА