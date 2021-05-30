Порошенко призывает страны Запада усиливать санкции против РФ
Украина делает всё возможное для своей защиты от российской агрессии, однако для этого ей нужна коллективная поддержка стран Запада, считает пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Пётр Порошенко.
В своём интервью французской газете "Le Figaro", которое цитирует пресс-служба "Евросолидарности" в воскресенье, Порошенко отметил, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы международные санкции против РФ, в частности, введение эмбарго против российского газа и нефти, замораживание российских активов, а также отключение России от платежной системы Swift.
"Мы нуждаемся в помощи в укреплении наших систем безопасности и обороны через сотрудничество с НАТО и приобретение летального оборонительного оружия. Путин не должен иметь никаких иллюзий относительно строгости цены, которую он заплатит, если продолжит агрессию", - добавил пятый президент.
Он отметил, что Запад должен сделать всё возможное для того, чтобы помешать строительству российского газопровода "Северный поток-2".
"Иначе это было бы приглашение Путину продолжать свою агрессию против нашей страны. То, что происходит на Донбассе, - это не замороженный конфликт. С начала года российские силы убили 43 украинских солдат", - уточнил Порошенко.
Он также рассказал об эффективном способе прекращения конфликта на востоке Украины.
"Войну надо прекратить. Для этого существует только один инструмент: развертывание миссии "голубых касок" под мандатом Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории", - подчеркнул нардеп.
Он добавил, что главной ошибкой президента Зеленского является надежда на то, что он сможет заключить мир с Владимиром Путиным.
"Российский президент не хочет мира с Украиной. За два года он выдал 200 тысяч российских паспортов населению в оккупированном Донбассе, поскольку хочет иметь повод защитить российских граждан на нашей территории. Это абсолютно незаконно. Это ползучая оккупация Донбасса", - резюмировал Порошенко.