Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хорватию с Днём государственности и поблагодарил её за поддержку территориальной целостности и евроатлантических стремлений нашей страны.

"Искренне поздравляю дружественную Хорватию с Днем государственности! Ценим твердую поддержку территориальной целостности Украины, содействие в реализации стратегии интеграции в НАТО и ЕС", - написал Зеленский в Твиттере в воскресенье.

Он также выразил уверенность в том, что партнерство между Украиной и Хорватие "имеет значительные перспективы".