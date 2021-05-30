Политика

11:43 30.05.2021

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

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Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Хорватию с Днём государственности и поблагодарил её за поддержку территориальной целостности и евроатлантических стремлений нашей страны.

"Искренне поздравляю дружественную Хорватию с Днем государственности! Ценим твердую поддержку территориальной целостности Украины, содействие в реализации стратегии интеграции в НАТО и ЕС", - написал Зеленский в Твиттере в воскресенье.

Он также выразил уверенность в том, что партнерство между Украиной и Хорватие "имеет значительные перспективы".

 

Теги: #зеленский #хорватия
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